Столичная полиция разыскивает пропавшую без вести женщину

22 апреля 2021 г. 38-летняя женщина ушла из дома в Вильнюсе и до сих пор не вернулась. Ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы светлые до плеч. На женщине была темно-синяя куртка.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба связаться со следователем Дарюсом Вишкялисом, тел. (8 5) 271 7703, моб. тел. 8 698 76182, эл. п. darius.viskelis@policija.lt, или звонить по номеру 112.
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