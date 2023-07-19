Столичная полиция просит о помощи: пропала молодая женщина

По данным полиции, 16 июля с.г. около 17 часов 29-летняя женщина ушла с ул. Васарос в Вильнюсе и не вернулась до сих пор.
Характерные приметы Аустеи Кведерайте: рост 1,75 м, среднего телосложения, светлые волосы до плеч, голубые глаза, есть татуировки на руке, спине, груди и ноге. Когда она уходила на ней была черная трикотажная блузка, черные тренировочные брюки и очки для зрения в черной оправе.
Полиция просит людей, которые знают о местонахождении этой женщины или видели ее, сообщить об этом в Вильнюсский городской первый комиссариат полиции, старшему следователю 2-го оперативного отдела Аурелии Бутовичене по тел. (8 5) 271 8114, моб. тел. +370 609 80663, электронная почта aurelija.butoviciene@policija.lt или по телефону службы экстренной помощи 112.