Столичная полиция просит о помощи: ищут подозреваемого, разбившего стекло в двери суда

Полиция сообщает, что 9 января 2023 г., в 23.55 ч., в Вильнюсе, на пр-те Гедиминаса были выбиты стекла в двери Литовского апелляционного суда.

Лиц, опознавших человека в красной куртке, полиция просит связаться с ней по эл. почте toma.gaigalaite@policija.lt или по номеру 112.