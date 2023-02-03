Столичная полиция просит о помощи: ищут подозреваемого, разбившего стекло в двери суда

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Третий комиссариат Вильнюсской полиции расследует нарушение общественного порядка.
Полиция сообщает, что 9 января 2023 г., в 23.55 ч., в Вильнюсе, на пр-те Гедиминаса были выбиты стекла в двери Литовского апелляционного суда.
Лиц, опознавших человека в красной куртке, полиция просит связаться с ней по эл. почте toma.gaigalaite@policija.lt или по номеру 112.
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