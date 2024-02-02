Степуконис объявлен в международный розыск, он признан подозреваемым в деле о присвоении имущества

"Принимая во внимание тот факт, что точное местонахождение подозреваемого Ш. Степукониса на данный момент неизвестно, прокурор также обратился в суд с заявлением об избрании меры пресечения.

После удовлетворения ходатайства прокурора постановлением судьи досудебного следствия в отношении Ш. Степукониса избрана мера пресечения – заключение под стражу, он объявлен в розыск", – говорится в пресс-релизе прокуратуры.

По данным прокуратуры, вызвавшее широкий общественный резонанс досудебное расследование, которое ведут, организуют и контролируют работающие в Литве уполномоченные прокуроры Европейской прокуратуры, проводится по подозрению в присвоении имущества, принадлежащего фонду частного капитала BaltCap AS, в особо крупном размере – не менее 27 млн евро.