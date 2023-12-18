Ссора между соседями едва не завершилась вооруженным конфликтом

В субботу (16 декабря) вечером в полицию обратился мужчина 1978 г.р. Он заявил, что около 20 ч. того же дня во время конфликта сосед угрожал ему оружием.

Инцидент произошел в подъезде многоквартирного дома на ул. Тайкос.

В квартире подозреваемого полиция обнаружила да легальных пистолета: Glock 48 и Heckler Koch SFP9. Их владелец был пьян (1,02 промилле).

Подозреваемый отрицает, что целился в соседа. Мужчине (1981 г.р.) вручили повестку в полицию.

Обратившийся в полицию мужчина 1978 г.р. также был нетрезвым (1,60 промилле).