В полицию сообщили, что 8 мая, в 14.10 ч. в Клайпеде, на проспекте Тайкос, неизвестные вскрыли витрину и украли подставку с золотыми кольцами. Ущерб – 28 000 евро.

Полиция ищет подозреваемого.