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В клайпедском торговом центре был ограблен ювелирный магазин.
Juvelyrinių dirbinių parduotuvė
Juvelyrinių dirbinių parduotuvė
© Shutterstock nuotr.

В полицию сообщили, что 8 мая, в 14.10 ч. в Клайпеде, на проспекте Тайкос, неизвестные вскрыли витрину и украли подставку с золотыми кольцами. Ущерб – 28 000 евро.

Полиция ищет подозреваемого.

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