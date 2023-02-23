Полиция сообщает, что расследование было начато 20 февраля.
Около 12 ч. в микрорайоне Науининкай (Вильнюс) была совершена кража: клиент украл у женщины-таксиста личные вещи и кошелек. Он совершил кражу на глазах у водителя.
Полиция по горячим следам поймала вора. Это молодой человек 2000 г.р. Он уже не раз попадался на кражах. Месяц назад он был освобожден из колонии и снова принялся за старое.
Подозреваемого задержали, у него нашли украденные вещи. За преступление ему грозит до 6 лет лишения свободы.
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