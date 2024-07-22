Спецрейд в Неринге: обнаружено немало наркотиков

По данным полиции, 20 июля, в 23.30 ч. в Неринге полиция проверила стоянку для машин на дороге Нида–Смильтине.
Внимание полиции привлекли молодые люди в автомобиле VW Caddy, один 1999 г.р., другой – 2000 г.р. В кармане одного из них был обнаружен сверток из фольги с растительным веществом зеленого цвета и два пластиковых пакета с таблетками разного цвета (по 10 в каждом). Еще две таблетки были найдены в кошельке. Кроме того, была обнаружена емкость с желтоватой жидкостью.
Подозревают, что это были наркотик.
Подозреваемых доставили в комиссариат. Начато расследование по факту хранения наркотиков без цели сбыта.
В 1.30 ч. в Неринге, около северного пляжа, проверили женщину 1989 г.р. У нее в сумочке нашли порошок желтоватого цвета,подозревают, что это наркотики. Было начато еще одно расследование.
Через 10 минут в Неринге, на ул. Куршю, с наркотиками попался военный Литовской армии и девушка.