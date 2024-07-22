Спецрейд в Неринге: обнаружено немало наркотиков

Внимание полиции привлекли молодые люди в автомобиле VW Caddy, один 1999 г.р., другой – 2000 г.р. В кармане одного из них был обнаружен сверток из фольги с растительным веществом зеленого цвета и два пластиковых пакета с таблетками разного цвета (по 10 в каждом). Еще две таблетки были найдены в кошельке. Кроме того, была обнаружена емкость с желтоватой жидкостью.