Специалисты подозревают поджог в вильнюсской больнице

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19 февраля, в 18.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Парко, в подсобном помещении больницы загорелся включатель и кнопка пожарной сигнализации. Подозревают поджог.