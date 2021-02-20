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19 февраля, в 18.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Парко, в подсобном помещении больницы загорелся включатель и кнопка пожарной сигнализации. Подозревают поджог.
Специалисты подозревают поджог в вильнюсской больнице
© Skaitytojo Tado nuotr.

Полиция сообщила, что во время пожара закоптились стены и потолок в помещении.

Ущерб устанавливается.

Начато расследование.

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