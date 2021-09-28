Спецавиарейсом из Лондона в Вильнюс доставили 18 преступников

28 сентября после полудня на спецавиарейсе из Лондона в Вильнюс po доставили 18 граждан Литвы (возраст от 21 до 63 лет). Они отбыли в Англии назначенный им срок, после чего были депортированы из страны.

Граждан Литвы сопровождали 52 стража порядка. Других пассажиров в самолете не было. Пограничники на своем транспорте доставили задержанных на заставу в аэропорту. Английские полицейские из самолета не выходили и вскоре вылетели в обратном направлении.

Одного из высланных из Англии - жителя Мариямполе - разыскивали в Литве. Пограничники задержали его о передали полицейским. После проверки документов и опроса других отпустили. Перед вылетом из Англии всех высланных проверили на COVID-19. Результаты были отрицательными.