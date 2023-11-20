Спасательная операция в Вильнюсе: пожарные вытаскивали увязшую в грязи девочку

 
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ФОТО: DELFI / Jaunius Matonis

19 ноября вечером, в 18.30 ч., вильнюсские пожарные-спасатели выезжали на столичную ул. Бурбишкю. Звонивший сказал, что его подруга до колена увязла в грязи и не может выбраться.

По данным пожарных-спасателей, в воскресенье вечером мальчик с двумя девочками пошли погулять в окрестности ул. Бурбишкю.

Несчастье случилось на территории бывшей советской военной базы. Там строители сыплют песок, а из-за осадков образовалась непроходимая грязь. Одна из девочек попала в топкое место. Она стояла в грязи по колено и не могла выбраться. Друзья подали ей большую ветку, чтобы она могла присесть и дождаться пожарных-спасателей.

Приехавшие на место пожарные-спасатели тоже увязли, чтобы добраться до девочки должны были принести ветки и палки.

Ситуацию осложняло то, что 14-летняя девочка-подросток была только после операции.

К счастью, все закончилось хорошо.

Пожарные-спасатели передали пострадавшую врачам.

По предварительным данным, девочка не пострадала, только замерзла.

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