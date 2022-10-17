Спасательная операция в Шяуляйском районе - пытаются спасти засыпанного зерном мужчину

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По Единому номеру помощи поступило сообщение о несчастье в Шяуляйском районе.
Сообщение о несчастье поступило в 10.18 ч.
Несчастье произошло в Гинкунай (Шяуляйский район), на ул. Малавену. Мужчину засыпало зерном.
Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что, что пожарные-спасатели раскапывают зерно, пытаются добраться до пострадавшего.
Пока неясно, жив ли засыпанный зерном мужчина.
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