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По Единому номеру помощи поступило сообщение о несчастье в Шяуляйском районе.
Спасательная операция в Шяуляйском районе - пытаются спасти засыпанного зерном мужчину
© DELFI / Karolina Pansevič

Сообщение о несчастье поступило в 10.18 ч.

Несчастье произошло в Гинкунай (Шяуляйский район), на ул. Малавену. Мужчину засыпало зерном.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что, что пожарные-спасатели раскапывают зерно, пытаются добраться до пострадавшего.

Пока неясно, жив ли засыпанный зерном мужчина.

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