Спасатели делятся драматическим видео: купающегося в море человека унесло течением в яму

Бюджетное предприятие Klaipėdos paplūdimiai поделилось видеозаписью спасательной операции, которая прошла в субботу в Гируляй. По словам руководителя Клайпедской спасательной службы Александра Сиакки, купающегося в море человека унесло обратным течением.

"В тот день над пляжами с утра развевался желтый флаг, но в какой-то момент погодные условия начали меняться. Направление ветра изменилось, появилась волна и очень сильное течение в море, - говорит А. Сиакки. - В Гируляй мужчина попал в обратное течение и не смог вернуться. Спасатели среагировали быстро и спасли человека".

Через 10 минут в Смильтине спасли гражданина Украины. После этого недалеко от Гируляй, на втором пляже в Мелнраге, в обратное течение попал еще один мужчина. К счастью, мужчина успел выбраться на берег до прибытия спасателей.