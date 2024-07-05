Сожитель владелицы Foxpay и iSun обратился в полицию по поводу поступающих угроз

„Мне бы хотелось получить ответы на все вопросы, возникшие в этой громкой истории. Я убежден, что вся серия действий в этой истории имеет злонамеренные и криминальные причины, в том числе рэкет. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы это выяснили компетентные службы“, – говорится в пресс-релизе В. Германаса.
Как утверждает сожитель Е. Тринкунайте, он ищет справедливости в этой ситуации не только по личным мотивам.
„Я делаю это не только по личным мотивам. Если кто-то может организовать подобную клеветническую кампанию, не имея фактических доказательств, а только используя дезинформацию, распространяемую с анонимных адресов почты protonmail, фейковые веб-сайты и фотографии, созданные с помощью искусственного интеллекта, то бизнесу в этой стране следует очень забеспокоиться“, – сказал В. Германас.
О поступивших угрозах и обращении В. Германаса в правоохранительные органы первым в пятницу сообщил портал lrytas.lt.
По данным издания, первые сообщения с намеками на то, что он должен покинуть бизнес В. Германасу стали поступать еще в декабре 2023 г. Вскоре после этих сообщений на одном из пресс-порталов появилась публикация, в которой утверждалось, что компании, связанные с Foxpay, могли участвовать в схеме, помогающей игрокам отправлять деньги в нелегальные онлайн-казино.
У В. Германаса вымогали десятки миллионов евро. От имени Foxpay и iSun были созданы фейковые сайты онлайн-казино, тысячи анонимных электронных писем и фотографий, сгенерированных и распространяемых с помощью искусственного интеллекта.
По поводу возможного шантажа с заявлением о вымогательстве имущества на десятки миллионов евро В. Германас уже обратился в Вильнюсский главный комиссариат полиции.
В одном из этих писем упоминалась и бывшая министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.