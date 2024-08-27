Сотрудники Дорожной полиции Клайпедского округа за неделю зафиксировали 43 случая использования мобильного телефона за рулем

Также зафиксировано 14 нарушений правил дорожного движения велосипедистами и водителями электрических средств микромобильности, еще 6 человек ехали без шлемов на электросамокатах.

С 19 по 25 августа с помощью мобильного радара зафиксировано 223 случая превышения скорости, с помощью ручного – еще 96, сообщили в Клайпедской уездной полиции.

За период с 19 по 25 августа сотрудники Отдела дорожной полиции Главного комиссариата полиции Клайпедского округа выявили в общей сложности 459 нарушений правил дорожного движения, в том числе 16 случаев вождения в нетрезвом виде.