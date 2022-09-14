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В Варене поступило сообщение о насилии в ближайшем окружении. На месте происшествия выяснилось, что одна из участниц конфликта работает в полиции.
Сотрудница полиции из Варены попала в поле зрения своих коллег
© DELFI / Domantas Pipas

Алитусская полиция информирует, что 14 сентября, в 00.00 ч. в Варене, на ул. Витауто, произошел конфликт и драка между нетрезвым (2.33 промилле) мужчиной (1984 г.р.) и нетрезвой (1.67 промилле) женщиной (1989 г.р.).

Выяснилось, что участница конфликта работает в Варенской полиции.

ведется расследование.

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