Этой фотографией пользователи делятся в социальных сетях. На снимке виден застрявший в яме микроавтобус интернет-магазина Barbora, чуть поодаль в ожидании полиции стоит курьер.

Пресс-секретарь ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская подтвердила, что информацию об этом инциденте получили 14 марта, в 15:54 ч.

С дороги в кювет съехал автомобиль компании Barbora Renault. Водителю помощь врачей не потребовалась, он ждал эвакуатор, который должен был вытащить машину из ямы.

В данное время движение по неасфальтированным улицам значительно осложнено из-за неблагоприятных погодных условий.