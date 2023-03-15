Этой фотографией пользователи делятся в социальных сетях. На снимке виден застрявший в яме микроавтобус интернет-магазина Barbora, чуть поодаль в ожидании полиции стоит курьер.
Пресс-секретарь ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская подтвердила, что информацию об этом инциденте получили 14 марта, в 15:54 ч.
С дороги в кювет съехал автомобиль компании Barbora Renault. Водителю помощь врачей не потребовалась, он ждал эвакуатор, который должен был вытащить машину из ямы.
В данное время движение по неасфальтированным улицам значительно осложнено из-за неблагоприятных погодных условий.
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