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Похоже, кому-то заказанные продукты вовремя не доставят. В Пилайте, на ул. Волунгес, курьер Barbora застрял в огромной яме, пишет madeinvilnius.lt
Duobėje įstrigo automobilis
Duobėje įstrigo automobilis
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Этой фотографией пользователи делятся в социальных сетях. На снимке виден застрявший в яме микроавтобус интернет-магазина Barbora, чуть поодаль в ожидании полиции стоит курьер.

Пресс-секретарь ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская подтвердила, что информацию об этом инциденте получили 14 марта, в 15:54 ч.

С дороги в кювет съехал автомобиль компании Barbora Renault. Водителю помощь врачей не потребовалась, он ждал эвакуатор, который должен был вытащить машину из ямы.

В данное время движение по неасфальтированным улицам значительно осложнено из-за неблагоприятных погодных условий.

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