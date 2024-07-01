Сообщается о серьезном ДТП в Каунасе, один из водителей – пьян

„За Гирайте езжайте по вспомогательной полосе, только там есть проезд. Обе полосы закрыты, там столкнулись два автомобиля“, – сообщают в группе „Где стоит полиция в Каунасе“.
Представитель Главного комиссариата полиции Каунасского округа Одета Вайткявичене сказала, что сообщение о ДТП на магистрали А1, около IX форта сообщили в 11.15 ч.
„Столкнулись автомобили Volkwagen (водитель 1940 г.р.) и Toyota, которым управлял нетрезвый (2,57 промилле) мужчина 1971 г.р“, – информировала представитель полиции.
Обоих водителей увезли в больницу.
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