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В понедельник рано утром мужчина сообщил об убийстве супруги. Полиция обнаружила в квартире тело женщины (1966 г.р.) и подозреваемого в убийстве. Во вторник после обеда подозреваемого доставили в суд. Прокурор попросил взять его под стражу на три месяца.
Сообщившего об убийстве жены мужчину задержали на 3 месяца
© DELFI / Andrius Ufartas

По закону подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

В 15.30 ч. суд разрешил взять подозреваемого под стражу на максимальный срок - 3 месяца.

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