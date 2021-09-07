Сообщившего об убийстве жены мужчину задержали на 3 месяца

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В понедельник рано утром мужчина сообщил об убийстве супруги. Полиция обнаружила в квартире тело женщины (1966 г.р.) и подозреваемого в убийстве. Во вторник после обеда подозреваемого доставили в суд. Прокурор попросил взять его под стражу на три месяца.
По закону подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.
В 15.30 ч. суд разрешил взять подозреваемого под стражу на максимальный срок - 3 месяца.
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