Сообщалось, что двое мужчин, переходившие Нерис возле Белого моста, провалились под лед.

Примерно около 14.00 их еще не нашли, спасатели и полиция осматривают замерзшую реку.

Завершили поиски вскоре после 14.00 - сообщение не подтвердилось. Выяснилось, что человек, сообщивший об инциденте, сам его не видел, кто-то ему об этом рассказал.