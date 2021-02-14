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В воскресенье, в 13.29, полиция, пожарные и скорая помощь получили сообщение о происшествии в центре столицы.
Nelaimė Vilniuje (Gabijos Laubner nuotr.)
Nelaimė Vilniuje (Gabijos Laubner nuotr.)

Сообщалось, что двое мужчин, переходившие Нерис возле Белого моста, провалились под лед.

Примерно около 14.00 их еще не нашли, спасатели и полиция осматривают замерзшую реку.

Завершили поиски вскоре после 14.00 - сообщение не подтвердилось. Выяснилось, что человек, сообщивший об инциденте, сам его не видел, кто-то ему об этом рассказал.

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