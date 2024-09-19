Сообщается о трагическом пожаре в Вильнюсе – погиб человек

Дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения информировал, что в Вильнюсе открытым пламенем горит деревянный заброшенный дом.
В 5 метрах от него есть два жилых дома.
На месте пожара найдены человеческие останки. Жители соседних домов сказали, что в заброшенном доме жил бездомный.
В 00.52 ч. по Единому номеру 112 поступило сообщение у том, что в Пабраде (Швенченский район), на ул. Вильняус горит кирпичный дом.
К приезду пожарных открытого огня не было, пожарные-спасатели вынесли из дома и передали в руки врачей пострадавшего.
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