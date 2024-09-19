2024.09.19 07:26

Сообщается о трагическом пожаре в Вильнюсе – погиб человек

 
ru.DELFI.lt

В ночь на четверг, в 00.15 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Мариямполес, горит дом.

Дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения информировал, что в Вильнюсе открытым пламенем горит деревянный заброшенный дом.

В 5 метрах от него есть два жилых дома.

На месте пожара найдены человеческие останки. Жители соседних домов сказали, что в заброшенном доме жил бездомный.

В 00.52 ч. по Единому номеру 112 поступило сообщение у том, что в Пабраде (Швенченский район), на ул. Вильняус горит кирпичный дом.

К приезду пожарных открытого огня не было, пожарные-спасатели вынесли из дома и передали в руки врачей пострадавшего.

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