Сообщается о трагическом пожаре в Вильнюсе – погиб человек

Дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения информировал, что в Вильнюсе открытым пламенем горит деревянный заброшенный дом.

В 5 метрах от него есть два жилых дома.

На месте пожара найдены человеческие останки. Жители соседних домов сказали, что в заброшенном доме жил бездомный.

В 00.52 ч. по Единому номеру 112 поступило сообщение у том, что в Пабраде (Швенченский район), на ул. Вильняус горит кирпичный дом.