Сообщается о сложных условиях на магистрали Вильнюс-Клайпеда: в кюветы съехало немало машин

О сложных условиях сообщают члены группы в социальной сети Klaipėdos Reidai II.

"Клайпеда-Каунас осторожно, скользко. В люветах много машин", – сообщила около 11 ч. одна водитель.

Внимание! Клайпеда-Каунас, начиная с 40 км – лед, полные кюветы машин!!!", – сообщает другой водитель.

"Внимание, на участке до Крижкальниса в кюветах 4 машины", – информировала еще одна водитель.

"Вокруг Крижкальниса машины заносит" , – предупреждает еще одна женщина.

"От Лаукувы начинается каток, местами совсем невесело", – делятся водители.

По данным водителей, на участке от Клайпеды до Крижкальниса с дороги съехали 3 легковых автомобиля и тягач.