22 июня 2023 г. 14:12

Сообщается о развращении малолетней в Шакяе, создан фоторобот подозреваемого

 
ru.DELFI.lt
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Policijos nuotr.
Policijos nuotr.
ФОТО: DELFI montažas
22 июня поступило сообщение о развращении малолетней девочки в Шакяе. Был представлен фоторобот подозреваемого.

В социальной сети Facebook появилась просьба о помощи полиции.

"Криминальная полиция ГКП Мариямпольского округа проводит расследование в связи с возможным развращением малолетней девочки в Шакяе. Девочка описала подозреваемого, был составлен фоторобот. Подозреваемому 50-52 года (на фотороботе человек кажется моложе)", – сказано в сообщении.

Всех, кто опознал подозреваемого, просят звонить следователю Ирме Радзявичене по номеру 8 700 60355 или писать по эл. почте irma.radzeviciene@policija.lt.

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