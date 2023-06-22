Сообщается о развращении малолетней в Шакяе, создан фоторобот подозреваемого

В социальной сети Facebook появилась просьба о помощи полиции.
"Криминальная полиция ГКП Мариямпольского округа проводит расследование в связи с возможным развращением малолетней девочки в Шакяе. Девочка описала подозреваемого, был составлен фоторобот. Подозреваемому 50-52 года (на фотороботе человек кажется моложе)", – сказано в сообщении.
Всех, кто опознал подозреваемого, просят звонить следователю Ирме Радзявичене по номеру 8 700 60355 или писать по эл. почте irma.radzeviciene@policija.lt.
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