Сообщается о развращении малолетней в Шакяе, создан фоторобот подозреваемого

"Криминальная полиция ГКП Мариямпольского округа проводит расследование в связи с возможным развращением малолетней девочки в Шакяе. Девочка описала подозреваемого, был составлен фоторобот. Подозреваемому 50-52 года (на фотороботе человек кажется моложе)", – сказано в сообщении.