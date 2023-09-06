Сообщается о большом ДТП в Каунасе, пострадали 14 человек

По предварительным данным, в ДТП пострадали 14 человек.

Полиция сообщает, что столкнулись грузовик Mercedes-Benz 1222, которым управлял мужчина (1969 г.р.) и маршрутный микроавтобус - водитель (1967 г.р.). Четверых человек из микроавтобуса освободили пожарные-спасатели. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter после столкновения перевернулся набок. 8 пассажиров лежали рядом на земле, а четверо были внутри, у них были прижаты ноги.

По предварительным данным, в больницу доставлены оба водителя и 12 пассажиров микроавтобуса. Водители были трезвыми.

По неофициальным данным, двое человек пострадали очень серьезно, они находятся в реанимации. У одного из пострадавших повреждено легкое, за его жизнь борются врачи.

Микроавтобус принадлежит компании Kautra. Сообщается, что весь Кауанс скован заторами.