Со стороны Беларуси 4 раза за ночь пытались повредить забор на границе с Литвой

На этот раз неизвестный злоумышленник пытался разрезать колючую проволоку на участке границы в Швенченском районе. При появлении патруля вандал скрылся на территории Беларуси.

Позднее, уже в Игналинском районе пограничники заметили двух человек, которые также подбежали к забору с белорусской стороны. Рядом с ними, судя по всему, находились около 10 нелегальных мигрантов. При виде литовских патрулей они сразу же убежали.

В Швенченском районе два человека привели пять мигрантов. Один из них начал разрезать колючую проволоку, пока напарник светил ему фонариком. Через некоторое время в том же районе опять появились два человека, которые привели с собой четырех мигрантов. Они пытались повредить ограждение, но, как и в других случаях, скрылись при появлении литовских пограничников.

Напоминаем, что 679-километровую границу с Беларусью контролируют сотрудники литовской Погранслужбы с современными системами видеонаблюдения, которые фиксируют любое приближение с белорусской стороны.