СМИ: во время обстрела в Украине пострадали перевозившие гумпомощь литовцы

Эту новость порталу подтвердил один из раненых литовцев Сигитас Маляускас. По его словам, один литовец тяжело ранен, однако опасности для жизни ни одного из них нет.
По данным 15min.lt, литовцы, перевозившие поддержку на передовую в Украине на двух автомобилях, попали под сильный российский обстрел в Покровске.
О несчастье проинформированы близкие пострадавших, посольство и Министерство иностранных дел. Власти оказывают всю необходимую помощь.
„Нам известно о ситуации. Все соответствующие учреждения Литвы сейчас концентрируют свои усилия на том, чтобы как можно скорее доставить раненых в Литву и оказать им необходимую помощь“, - сообщил порталу министр обороны Лауринас Кащюнас.