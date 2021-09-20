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В воскресенье в Вильнюсе полиция остановила автомобиль, которым управляла нетрезвая телеведущая, сообщают СМИ.
Vilniuje girta prie automobilio vairo sustabdyta Edita Mildažytė
Vilniuje girta prie automobilio vairo sustabdyta Edita Mildažytė
© DELFI montažas

Портал lrytas.lt сообщил, что на Неменчинском шоссе, в 16 ч., полицейские остановили автомобиль Эдиты Милдажите.

Сообщается, что женщина за рулем была пьяна, в ее организме было 2,36 промилле.

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