СМИ: в Польше во время перестрелки застрелен литовец

По данным gazeta.pl, 12 августа в Надажине было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Полицию вызвали в 15 ч. по местному времени.

По данным RMF FM, на этом месте проходила антитеррористическая акция. Другой польский портал tvn24.pl сообщил, что погибший - гражданин Литвы.

Польские СМИ сообщают, что мужчина получил пулю в живот, ранение сквозное. Предполагают, что мужчину выбросили из проезжавшего автомобиля.

Случайные свидетели посадили пострадавшего в машину о увезли в местную больницу. По дороге состояние раненого ухудшилось, поэтому люди вызвали скорую. Мужчину реанимировали, но он не выжил.

Полиция ведет расследование.