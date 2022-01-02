aA
В юго-восточной Польше во время ДТП, в которое попал автобус с туристами из Литвы, пострадали 13 человек, сообщает радио LRT.
Lietuvių turistų autobusas Lenkijoje pateko į avariją / Lenkijos policijos nuotr.
Lietuvių turistų autobusas Lenkijoje pateko į avariją / Lenkijos policijos nuotr.

ДТП произошло недалеко от Люблина.

В больницу увезли 13 пострадавших, среди них – 5 детей. Однако пострадавшего в больницу увезли на вертолете.

LRT сообщает, что автобус, в котором было 44 пассажира и два водителя, съехал с дороги.

Портал tvp.info сообщает, что автобус с дороги снес сильный ветер. В автобусе ехали возвращавшиеся из гор туристы. Автобус упал набок.

Один пассажир получил серьезные травмы, он был зажат. Его освободили спасатели и на вертолете увезли в больницу.

Туристы, которым помощь врачей не потребовалась, были доставлены в теплое помещение, принадлежащее пожарным-спасателям. Им предоставили психологическую помощь, теплую еду и напитки.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В Литве бустерной дозой привилась лишь половина врачей: эти данные вызывают вопросы (6)

В Литве бустерной дозой привилась лишь половина...

После счетов за отопление за ноябрь компенсации попросили в два раза больше жителей, чем в прошлом году (21)

Жители увидели счета за отопления за ноябрь - после...

Условия на дорогах Литвы ужасные: посыпались ДТП, машины съезжают с дорог (3)

Потепление привело к хаосу на дорогах во всей Литве :...

Йонас Милюковас. Омикрон меняет правила (3)

Омикрон, приходящий на смену дельта-штамму...

Опрос: 2021 год для жителей Литвы был хорошим, надоели маски и ограничения (2)

Большая часть жителей Литвы оценили 2021 год скорее...