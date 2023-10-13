СМИ: после самоубийства – обвинения в моббинге в адрес Vytautas Mineral SPA

По данным портала, 27 сентября коллеги Виргиниюса, работавшего в Vytautas Mineral SPA, заметили его исчезновение в рабочее время, а на следующий день его тело нашли в лесу рядом с центром.

Близкие покойного и его коллеги утверждали, что Виргинюс в Сентябре пережил сильное психологическое давление на рабочем месте, его заставляли выполнять не его работу, несколько раз видели, как Виргиниюс плакал.

Работники признали, что с моббингом сталкивались и они.

Vytautas Mineral SPA подтвердил, что 28 сентября лишился коллеги, но обвинения в моббинге не комментировал, что сейчас ведется расследование.