Delfi напоминает, что уже поступали сообщения об отравлении детей психоактивными веществами.

Например, 15 октября 2022 года в Вильнюсе в больницу был доставлен 9-летний ребенок, мать которого сказала, что ее сын курил электронную сигарету, в которой, вероятно, были наркотики.

20 октября в микрорайоне Шнипишкес (Вильнюс) обнаружили ребенка (2006 г.р.) с симптомами передозировки. Он был доставлен в больницу. Сообщалось, что некто (личность не установлена) дал ему покурить электронную сигарету с наркотиками.

24 октября из гимназии им. Й.Басанавичюса в Вильнюсе 15-летняя с симптомами передозировки была доставлена в больницу. Ее мать сообщила, что дочь курила электронную сигарету. Полиция нашла в гимназии и других обкурившихся детей - девочку (2007 г.р.) и мальчика (2007 г.р.). Им было плохо, поэтому они лежали на стульях. Дети рассказали, что 12-классница дала им покурить электронную сигарету, вероятно с наркотиком Smile.