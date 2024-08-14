2024.08.14 09:27

СМИ: арестованы два земельных участка, принадлежащих семье мэра Каунаса

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Visvaldas Matijošaitis
Visvaldas Matijošaitis
ФОТО: Rokas Tenys | Elta

Каунасская прокуратура возбудила административное дело с целью аннулирования двух сделок, связанных с земельными участками в микрорайоне Вичюнай, принадлежащими Матийошайтисам, сообщает новостной портал Kas vyksta Kaune (Что происходит в Каунасе).

„Прокуратура защищает общественный интерес относительно государственных земель, которые предположительно были незаконно переданы в частную собственность. На данный момент дело еще не рассмотрено“, – сообщила порталу представитель Каунасской прокуратуры.

По данным Центра реестров, в августе 2019 года эти участки были приобретены Шарунасом Матийошайтисом, сыном Каунасского мэра Висвалдаса Матийошайтиса, и его супругой.

Вопрос законности приобретения Матийошайтисом земельных участков также поднимался и в расследовании LRT, проведенном в 2022 году. В ходе расследования выяснилось, что представитель семьи Матийошайтисов от имени владельцев подавала в Национальную земельную службу (НЗС) запрос, а та в свою очередь по поводу формирования участков обращалась в Отдел планирования и архитектуры Каунасского городского муниципалитета. Отмечается, что отдел отклонял запросы владельцев, утверждая, что в указанном месте нет свободной земли, однако, когда заявку на те же участки подавала представитель Матийошайтисов, земля уже числилась свободной. Сформированные в срочном порядке участки передавались НЗС. Вскоре их приобретал Ш. Матийошайтис или его компании.

Используя такую ​​схему, Ш. Матийошайтис приобрел как минимум 34 земельных участка в самых привлекательных районах.

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