СМИ: арестованы два земельных участка, принадлежащих семье мэра Каунаса

Вопрос законности приобретения Матийошайтисом земельных участков также поднимался и в расследовании LRT, проведенном в 2022 году. В ходе расследования выяснилось, что представитель семьи Матийошайтисов от имени владельцев подавала в Национальную земельную службу (НЗС) запрос, а та в свою очередь по поводу формирования участков обращалась в Отдел планирования и архитектуры Каунасского городского муниципалитета. Отмечается, что отдел отклонял запросы владельцев, утверждая, что в указанном месте нет свободной земли, однако, когда заявку на те же участки подавала представитель Матийошайтисов, земля уже числилась свободной. Сформированные в срочном порядке участки передавались НЗС. Вскоре их приобретал Ш. Матийошайтис или его компании.