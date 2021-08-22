Смертельный конфликт родственников в Вильнюсе: человека зарезали ножом

Задержан подозреваемый в убийстве (1989 г.р.).
Полиция расследует обстоятельства преступления. По предварительным данным, во дворе произошел конфликт между соседями, и один мужчина был смертельно ранен ножом.
Так называемый "Шанхай" (трущобы в Шнипишкес) издавна славился преступностью и обилием антиобщественных личностей. Убийство не удивило местных жителей: показав средний палец, они заявили журналистам, что "сенсации здесь нет".
Досудебное расследование возбуждено по статье 129 (2/3) Уголовного кодекса - убийство близкого родственника или члена семьи. Такое преступление карается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненным заключением.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Пострадавшая в результате взрыва на беспорядках сотрудница полиции: очень больно, когда на тебя нападает литовец (94)
4 часа оскорблений, бросания камней и, наконец, мощная...
Виктор Воронцов. Про Ryanair, палаточные лагеря мигрантов в Дзукии и о том, как не профукать очередной шанс для Литвы (20)
Когда был посажен в Минске злополучный рейс Ryanair ,...
Каспарас Урбонайтис. Стоит задуматься, кому выгодна драка внутри Литвы? (45)
Наша Литва - страна маленькая. И по размеру, и по...
Видас Китас. Эпидемия дала шанс задуматься и исправить ошибки, но минобразованию это оказалось не по силам
Качество очного обучения постоянно критикуется и...
Произведенная в Укмерге продукция попадает в руки медалистов: заказов на полгода вперед
Лыжные палки, созданные на заводе в Укмерге ,...