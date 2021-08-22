Смертельный конфликт родственников в Вильнюсе: человека зарезали ножом

Задержан подозреваемый в убийстве (1989 г.р.).

Полиция расследует обстоятельства преступления. По предварительным данным, во дворе произошел конфликт между соседями, и один мужчина был смертельно ранен ножом.

Так называемый "Шанхай" (трущобы в Шнипишкес) издавна славился преступностью и обилием антиобщественных личностей. Убийство не удивило местных жителей: показав средний палец, они заявили журналистам, что "сенсации здесь нет".

Досудебное расследование возбуждено по статье 129 (2/3) Уголовного кодекса - убийство близкого родственника или члена семьи. Такое преступление карается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненным заключением.