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21 августа около 15.30 в Вильнюсе, на ул. Сарацену (Шнипишкес) в доме обнаружено тело мужчины (1989 г.р.) с ножевым ранением в грудь.
Смертельный конфликт родственников в Вильнюсе: человека зарезали ножом
© DELFI / Orestas Gurevičius

Задержан подозреваемый в убийстве (1989 г.р.).

Полиция расследует обстоятельства преступления. По предварительным данным, во дворе произошел конфликт между соседями, и один мужчина был смертельно ранен ножом.

Так называемый "Шанхай" (трущобы в Шнипишкес) издавна славился преступностью и обилием антиобщественных личностей. Убийство не удивило местных жителей: показав средний палец, они заявили журналистам, что "сенсации здесь нет".

Досудебное расследование возбуждено по статье 129 (2/3) Уголовного кодекса - убийство близкого родственника или члена семьи. Такое преступление карается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненным заключением.

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