Полиция информировала, что ехавшие в машине молодые люди хорошо ей известны. Все они систематически совершали разного рода правонарушения, но из-за того, что были молоды и наказания следовали мягкие, реального лишения свободы не получали.

Один из погибших, житель Юршишкяй (1999 г.р.) – получил несколько десятков штрафов, был несколько раз судим.

Через 1,5 дня после его гибели старший брат этого молодого человека (1997 г.р.) угнал автомобиль и пытался бежать от полиции. Он несколько раз не подчинился законным требованиям полиции остановиться, ехал по встречной полосе, блокировал автомобиль полицейских.

30 октября, в 3 ч. в окрестностях деревни Дайнава (Шальчининкский район) полиция применила средства принудительной остановки авто, однако водитель продолжал ехать на дырявых шинах. Автомобиль остановился после того как заглох его двигатель.

Поведение молодого человека удивило полицейских - он на ходу перебрался с водительского сидения на заднее, хотя в машине больше никого не было. Причина такого поведения выяснилась, когда водителя проверили на трезвость – за рулем угнанного авто ехал сильно пьяный молодой человек (больше 3 промилле).

У этого злостного нарушителя общественного порядка и ПДД никогда не было водительского удостоверения.