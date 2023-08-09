Службы отозвали поиски якобы пропавшего серфингиста

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что 8 августа, в 22.26 ч. звонившие сказали, что в 1-ой Мелнраге у мола тонет мужчина. Течение уносило его в море, звонивший сказал, что видел рядом с мужчиной серф.

Когда на место прибыли пожарные, было уже темно, серфингиста не было видно. Его искали водолазы.

Полиция опросила других серфингистов, но они сказали, что из их знакомых никто не пропал.

Человека с серфом тщетно искали спасатели на катере и военном вертолете. Поиски продолжились в среду утром. Ни человека, ни серф не нашли. На берегу не нашли никаких вещей.

По словам представителя полиции Клайпедского округа Андромеды Грауслене, ни во вторник, ни в среду никто не обращался в полицию, не сообщал о пропавшем.

Подозревают, что сообщение было необоснованным. По данным пожарных-спасателей в море были три серфингиста, но все они выбрались на берег.