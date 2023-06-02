Скончавшийся неделю назад журналист в прошлом году сознался в половой связи с 13-летним ребенком

Станкявичюс работал в передаче "Добрый вечер, Литва" на LNK.

О смерти молодого журналиста сообщили 27 мая 2023 года. Его смерть вызвала в социальных сетях немало спекуляций.

Похоже, о жизни этого человека было известно далеко не все.

19 июля 2022 г. Шяуляйский участковый суд утвердил постановление прокурора, в котором констатировали, что Станкявичюс признал себя виновным в сексуальной связи с 13-летним мальчиком (без признаков насилия, принуждения к половым отношениям).

По данным правоохраны, Станкявичюс в конце 2018 – начале 2019 г. вступал в связь с 13-летним у себя дома не менее 9 раз.

В постановлении суда сказано, что Станкявичюс свою вину полностью признал. Правда, заметил, что число эпизодов было меньше 9. Также Станкявичюс попросил заключить мировое соглашение с пострадавшим.

Согласно материалам дела, Станкявичюс познакомился с пострадавшим в 2018 г. на сайте знакомств, стал с ним встречаться. Во время одной из встреч 13-летний поехал домой к Станкявичюсу, там смотрел фильм, потом Станкявичюс сказал ему, что знает, что ему 13 лет и предложил "кое-чем заняться".

Станкявичюс стал целовать и обнимать мальчика, затем совершил акт, потом мальчик сходил в душ, а Станкявичюс отвез его к костелу и выпустил из машины. Сообщается, что все такие встречи проходили дома у Станкявичюса.

Пострадавший говорил, что Станкявичюс угрожал ему, требовал никому не говорить об этих отношениях: "знаешь, что будет, если скажешь, что я гей", "ты никому не должен говорить, иначе тебе конец".

Согласно материалам дела, последний раз подросток встречался со Станкявичюсом, когда ему уже было 16 лет.

Суд оценил все фактические данные, включая переписку Станкявичюса с пострадавшим, и признал Станкявичюса виновным в сексуальной связи с лицом младше 16 лет (без признаков насилия, принуждения к половым отношениям).

Станкявичюс был освобожден от уголовной ответственности, расследование было прекращено.

В постановлении суда сказано, что гражданский иск пострадавшего сначала был 5000 евро морального ущерба, но позже молодой человек согласился на 2000 евро.

Это постановление Шяуляйского суда было обжаловано Государственной службой по защите прав детей. Юристы службы указали, что Станкявичюс свою вину признал лишь отчасти (согласился не со всеми эпизодами) и что в 13 лет ребенок не давал ясного согласия на секс, он мог быть запуган. Под вопрос ставилась и квалификация всего обвинения в целом.

Служба по защите прав детей указала, что в этом деле права ребенка должным образом не были защищены.

Шяуляйский окружной суд лишь отчасти признал иск службы обоснованным и 18 августа 2022 г. отметил, что квалификация дела была верной. Шяуляйский окружной суд потребовал от Станкявичюса заплатить 500 евро в фонд пострадавших от преступлений. Остальная часть приговора суда первой инстанции осталась в силе.