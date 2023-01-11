Скончался тяжело раненный в Швенченском районе полицейский

Напомним, что 30 декабря, в 21.50 ч., в Шальчининкском районе, в деревне Кейджяй стрельбу во время вечеринки открыл мужчина 1970 г.р. Он стрелял во время конфликта из легального пистолета PM. Сначала он выстрелил в мужчину 1974 г.р., а потом застрелился. Пострадавший был полицейским. Он был доставлен в больницу. На празднике он присутствовал в свободное от работы время.
Врачи делали все возможное, чтобы спасти пострадавшего. К сожалению, в пятницу, 6 января, он скончался.
Было начато расследование по факту убийства, однако к суду некого привлечь, поскольку виновный застрелился.
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