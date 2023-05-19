Дежурный пожарный-спасатель Каунасской службы сообщал, что 16 мая, в 13.30 ч. поступило сообщение о пожаре в кафе Pas Lado.

Пожарные-спасатели приехали на место происшествия в 13.37 ч. По словам дежурного, на место происшествия выехали 4-5 автоцистерн.

По данным пожарных-спасателей, на месте происшествия выяснилось, что открытым огнем горел дровяной сарай, огонь с которого перебросился на крышу кафе.

В 16 ч. представители пожарных-спасателей сообщили, что спасатели все еще работают на месте происшествия – разбирают крышу, тушат тлеющие вещи. О локализации огня информировали в 14.31 ч.

Во время пожара пострадал мужчина 1976 г.р. (он получил ожоги 80% тела), его увезли в больницу. Пострадавший сам покинул горевшее здание до приезда пожарных-спасателей.

Полиция информировала, что пострадал гражданин России, у которого был временный вид на жительство в Литве. В среду, 17 мая, врачи сообщили о смерти пострадавшего.

Обстоятельства смерти мужчины выясняет полиция.