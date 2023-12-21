Скончался младенец находившийся в перевернувшемся автомобиле

По данным полиции, в 9 ч. недалеко от Алитуса перевернулся автомобиль Mercedes-Benz. Пострадавший младенец скончался в Каунасской клинике.

ДТП произошло на дороге Алитус-Пивашюнай, около деревни Такнишкяй. Mercedes-Benz ехал со стороны Алитуса.

По неофициальным данным, из-за неровностей на дороге машину стало бросать из стороны в сторону, затем она перевернулась.

Водитель (1999 г.р.) и пассажирка (1994 г.р.) получили множество травм. Пострадал и младенец (2023 г.р). Всех троих доставили в больницу.