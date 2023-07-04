04 июля 2023 г. 10:51

Скандальная находка: Служба общественной безопасности обратилась в Генпрокуратуру

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

Во время осмотра имущества Службы общественной безопасности (СОБ) и зданий в Каунасе было обнаружено значительное количество химических веществ неясного происхождения, сообщается в пресс-релизе Министерства внутренних дел Литвы.

Заместитель главы СОБ Арунас Паулаускас информировал МВД, что после выяснения обстоятельств, стало известно, что эти химические вещества были переданы Каунасской прокуратурой для хранения и уничтожения еще в 2000 г.

По его словам, химические вещества были доставлены как вещественные доказательства в ходе расследования дела о незаконном хранении наркотиков. Во время расследования были проведены обыски и изъяты разные реагенты, которые использовали при производстве наркотиков, лабораторное оборудование, посуда, все это было передано на хранение в помещения 1-го полка МВД. После окончания расследования дела эти вещества должны были уничтожить.

Есть акт об уничтожении этих веществ – однако сами вещества не были уничтожены.

В связи с этим инцидентом СОБ обратилась в Генпрокуратуру с просьбой начать расследование и выяснить ответственных лиц, а также обеспечить вывоз и уничтожение веществ.

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