Скандальная находка: Служба общественной безопасности обратилась в Генпрокуратуру

Заместитель главы СОБ Арунас Паулаускас информировал МВД, что после выяснения обстоятельств, стало известно, что эти химические вещества были переданы Каунасской прокуратурой для хранения и уничтожения еще в 2000 г.

По его словам, химические вещества были доставлены как вещественные доказательства в ходе расследования дела о незаконном хранении наркотиков. Во время расследования были проведены обыски и изъяты разные реагенты, которые использовали при производстве наркотиков, лабораторное оборудование, посуда, все это было передано на хранение в помещения 1-го полка МВД. После окончания расследования дела эти вещества должны были уничтожить.

Есть акт об уничтожении этих веществ – однако сами вещества не были уничтожены.