Скандал в шяуляйской гимназии: ученика подозревают в насилии в отношении учителя

По данным представителя полиции Гайлуте Смагрюнене, об инциденте сообщила гимназия, но подробной информации пока нет.
"Из гимназии поступило сообщение, но ситуацию выясняют разные службы. Возможно, завтра появится больше информации", – сказала в четверг вечером Смагрюнене.
Портал lrytas.lt сообщил, что инцидент произошел в 14.15 ч. на уроке технологий.
По предварительным данным, ученик первого класса гимназии пришел в бешенство, когда 56-летний учитель взял его смартфон. Подросток ударил учителя по лицу, разбил очки. Врачи скорой увезли учителя в приемное отделение Республиканской шяуляйской больницы.
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