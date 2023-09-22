Скандал в шяуляйской гимназии: ученика подозревают в насилии в отношении учителя

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Lehtikuva/ Scanpix
Шяуляйский комиссариат полиции подтвердил, что 21 сентября поступило сообщение о том, что в шяуляйской инженерной гимназии им. Симонаса Даукантаса 14-летнего ученика подозревают в избиении учителя.

По данным представителя полиции Гайлуте Смагрюнене, об инциденте сообщила гимназия, но подробной информации пока нет.

"Из гимназии поступило сообщение, но ситуацию выясняют разные службы. Возможно, завтра появится больше информации", – сказала в четверг вечером Смагрюнене.

Портал lrytas.lt сообщил, что инцидент произошел в 14.15 ч. на уроке технологий.

По предварительным данным, ученик первого класса гимназии пришел в бешенство, когда 56-летний учитель взял его смартфон. Подросток ударил учителя по лицу, разбил очки. Врачи скорой увезли учителя в приемное отделение Республиканской шяуляйской больницы.

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