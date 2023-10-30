Сигареты в пачках детского питания? Литовские таможенники не удивляются ничему

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: lrmuitine.lt

Таможенники КПП Райгардас, проверив вещи гражданина, прибывшего из Беларуси, обнаружили контрабандные сигареты, спрятанные в пакетах с детскими кашами, сообщает Таможенная служба Литвы.

Приехавший в Литву на маршрутном автобусе белорус сказал таможенникам, что не перевозит облагаемые налогом и запрещенные товары. Однако, он вызвал подозрения и, оценив возможный риск, таможенники проверили перевозимое белорусом имущество. Выяснилось, что в пачки, предназначенные для сухих детских каш, были спрятаны 60 пачек сигарет Korona slim.

Сигареты изъяли, а на нарушителя составили протокол об административном правонарушении. Такая контрабанда карается штрафом и конфискацией незаконно перевозимой табачной продукции.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии