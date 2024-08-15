Сигареты, переправлявшиеся из Беларуси, как по воздуху, так и по воде, не дошли до контрабандистов

Второй „плот“, который, как заметили сотрудники КПП Капчяместис, течением унесло к деревне Бугеда (Лаздийский район), выглядел иначе. Это был пакет, плотно завернутый в черную полиэтиленовую пленку, прикрепленный к прямоугольному металлическому каркасу с четырьмя металлическими крыльями по углам. Эти проделанные контрабандистами „усовершенствования“ посылки с белорусским куревом должны были помочь преодолеть препятствия в воде. А для регулирования плавучести к этой сложной конструкции прикрепили бетонный блок. В этом грузе сотрудники Службы охраны границы обнаружили 1000 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими бандеролями.