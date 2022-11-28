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Шяуляйским врачам не удалось спасти жизнь мужчины с симптомами переохлаждения.
Полиция информировала, что в 14.45 ч. в республиканской шяуляйской больнице скончался мужчина 1956 г.р.
Сообщается, что мужчину с симптомами переохлаждения в тот же день привезли из дома в Шяуляйском районе.
Внешних следов насилия на теле у мужчины не обнаружено.
Ведется расследование.
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