Шяуляйским врачам не удалось спасти жизнь мужчины с симптомами переохлаждения.

Полиция информировала, что в 14.45 ч. в республиканской шяуляйской больнице скончался мужчина 1956 г.р.

Сообщается, что мужчину с симптомами переохлаждения в тот же день привезли из дома в Шяуляйском районе.

Внешних следов насилия на теле у мужчины не обнаружено.

Ведется расследование.