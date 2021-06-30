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Шяуляйская полиция расследует дело об изнасиловании несовершеннолетней. Само преступление, возможно, произошло 5 лет назад.
Шяуляйская полиция расследует дело об изнасиловании несовершеннолетней
© DELFI / Josvydas Elinskas

Шяуляйская полиция сообщила, что в 2016 году в период с 5 по 10 февраля в Расейнском районе мужчина 1955 г.р. изнасиловал девушку 1999 г.р.

Обстоятельства происшествия расследует полиция.

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