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Шяуляйская полиция расследует дело об изнасиловании несовершеннолетней. Само преступление, возможно, произошло 5 лет назад.
Шяуляйская полиция сообщила, что в 2016 году в период с 5 по 10 февраля в Расейнском районе мужчина 1955 г.р. изнасиловал девушку 1999 г.р.
Обстоятельства происшествия расследует полиция.
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