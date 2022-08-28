"Швейцарец" вскружил голову пенсионерке и выманил у нее все сбережения

В понедельник после обеда в полицию обратилась 71-летняя жительница Шилутского района. Она рассказала историю, поразившую полицейских.
Пенсионерка познакомилась с мошенником в социальных сетях. Он выдал себя за военного из Швейцарии, сказал, что сейчас находится в Сирии (по делам военной миссии).
"Швейцарец" выполнил свою работу на 5, женщина по уши влюбилась в него. Поверила, что после окончания миссии он со всем своим имуществом переедет к ней в Шилутский район.
Потом началась самая интересная и поучительная часть истории. Однажды военный сообщил ей, что был ранен, ему нужны деньги на лечение. Женщина перевела ему названную сумму.
После выздоровления "военный" обрадовал женщину, выслал ей много своих личных и других ценных вещей. Однако вскоре сообщил, что посылка "застряла" на таможне, чтобы ее вернуть, нужны деньги. Женщина снова перевела указанную сумму. Так частями на разные счета пожилая женщина перевела в общей сложности 15 720 евро.
"Швейцарец" пропал сразу же, как только узнал, что денег у женщины больше нет. Когда пожилая женщина поняла, что была обманута, обратилась в полицию.
Начато расследование по факту мошенничества.
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