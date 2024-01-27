Шумевший пассажир поезда "Калининград-Санкт-Петербург" сам вызвал полицию

Департамент полиции сообщил, что 26 января, в 22.13 ч. дежурный железнодорожного вокзала в Кене сообщил, что около 1 ч. ночи на вокзал прибудет транзитный поезд "Калининград-Санкт-Петербург", в котором находится избитый мужчина.

Когда поезд прибыл на вокзал, полиция выяснила, что начальник поезда ударил нетрезвого (1,09 промилле) пассажира (1975 г.р.) рукой по лицу, поскольку тот устроил конфликт и приставал к провожатой.