2024.06.15 11:04

Шокирующее поведение несовершеннолетнего: пытался отобрать у женщины сумочку и поджег школьный туалет

 
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Орабление
Орабление
ФОТО: Andrius Ufartas | Delfi

Утром 25 апреля молодой человек подошел к 50-летней женщине, идущей по улице Пакалнес в Шяуляй, и спросил, есть ли у нее сигареты? Полиция Шяуляйского уезда сообщает, что женщина не курила и у нее не было сигарет. Она спросила, сколько лет молодому человеку.

Это заставило последнего закатить истерику. Парень схватил сумочку женщины, пытаясь вырвать ее из ее рук. Пострадавшая не растерялась и начала бороться с парнем. Оттолкнутая им и упавшая на землю женщина из Шяуляй, не выпустила из рук сумочку. Женщина получила царапины на руке и синяк на лбу, но сумочку с мобильным телефоном, очками и другими вещами, общей стоимостью 970 евро, она защитила, однако в ходе борьбы очки были разбиты.

По факту попытки ограбления начато досудебное расследование. Обзор видеокамер на месте происшествия привел сотрудников Шяуляйского городского и районного комиссариата полиции к подозреваемому.

Оказалось, что это ученик Шяуляйской гимназии, у него тоже были проблемы в школе. Предполагается, что после неудавшегося ограбления 15-летний подросток устроил пожар в туалете гимназии. Мусорный бак, лоток для туалетной бумаги, подоконник были сожжены, потолок туалета, стены, двери, унитазы и раковины покрылись дымом. Материальный ущерб составляет 1170 евро. В отношении него также начато досудебное расследование по факту причинения ущерба имуществу.

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